Mutmaßlicher Mörder sitzt im Zug nach Halle

Ein 23-jähriger gesuchter Straftäter ist durch Zufall der Bundespolizei ins Netz gegangen. Der Mann, gegen den ein internationaler Haftbefehl aus Italien vorliegt, war ohne Ticket Zug gefahren und so aufgefallen.

Beamte der Bundespolizei nahmen den 23-Jährigen in Halle fest. Er soll jetzt nach Italien ausgeliefert werden.

Halle (Saale)/MZ - Beamte der Bundespolizei haben einen 23-Jährigen festgenommen, der mit einem internationalen Haftbefehl gesucht wird.

Aufgefallen war der Tunesier, weil er ohne Fahrschein im IC von Hannover in Richtung Halle saß. Weil er keine Ausweise bei sich hatte, wurde er mit zur Dienststelle nach Magdeburg genommen. Dort stellte sich heraus, dass der Mann in Italien wegen vorsätzlicher Tötung und schwerer Körperverletzung gesucht wird. Das Amtsgericht in Magdeburg bestätigte den Haftbefehl.

Der mutmaßliche Mörder soll nun an die Behörden in Italien überstellt werden - in der Justizvollzugsanstalt Burg wartet er nun auf seine Auslieferung. Nach Deutschland war er übrigens illegal eingereist. Laut Bundespolizei habe er auch keine Aufenthaltserlaubnis für die Bundesrebublik.