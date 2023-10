Im Prozess um mutmaßliche Kindesmisshandlung durch einen Tagesvater in Halle sagen die Eltern des schwerbehinderten Dreijährigen als Zeugen aus. Was ihnen Kraft gibt.

Mutmaßliche Kindesmisshandlung in Halle: Notoperation über fünf Stunden

Tagesvater in Halle vor Gericht

Ort des Prozesses: Am Landgericht Halle wird gegen den Tagesvater verhandelt.

Halle (Saale)/MZ - Am Nachmittag des 18. August vor zwei Jahren war für die junge Familie plötzlich nichts mehr wie vorher. Wie immer wollte die Mutter ihren Sohn vom Tagesvater abholen. Doch sie habe schnell festgestellt, dass mit dem knapp Einjährigen etwas nicht stimmte, berichtete die 41-Jährige am Freitag als Zeugin vor dem Landgericht. Verhandelt wird gegen den Mann, in dessen Betreuung er damals tagsüber war. Der Vorwurf: schwere Körperverletzung und versuchter Totschlag.