Mutmaßlich Schießerei mit mehreren Verletzten am Kanal in Halle Neustadt

Halle (Saale) - Im Bereich des Kanals in Halle Neustadt hat es in der Nacht auf Dienstag mutmaßlich eine Schießerei gegeben. Die Polizei ist zurzeit noch mit einem Großaufgebot vor Ort, auch ein Hubschrauber kreist in der Luft.

Nach MZ-Informationen gibt es mehrere Verletzte, die Lage ist unübersichtlich. Auch die Feuerwehr untersützt die Polizei und leuchtet Teile der Wiesen am Kanal aus, der Bereich ist weitläufig abgesperrt.

Polizei und Feuerwehr sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Foto: Marvin Matzulla

Auf einer Grasfläche an den Passendorfer WIesen stehen mehrere Autos mit offenbar zerschossenen Fensterscheiben. Ein Zeuge berichtet, dass er eine Person mit einem Gewehr gesehen und Schüsse gehört hat. Mindestens drei Menschen sollen wohl verletzt sein. Die Hintergründe zu der Tat sind noch unklar.

Ob es sich bei der Tat tatsächlich um einen Schusswechsel gehandelt hat, ist bislang von offizieller Stelle nicht bestätigt worden.