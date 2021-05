Muss Halles „Bäderkönig“ das Areal am Pappelgrund räumen?

Halle (Saale) - „Öffnet um 14 Uhr“, steht im Internet über den „Pappelgrund“ in Teutschenthal. Tatsächlich hat das Strandbad seit Sommer 2019 allerdings keine Gäste mehr gesehen. Hinter den Kulissen der malerisch gelegenen Freizeitanlage tobt ein Rechtsstreit zwischen der Gemeinde Teutschenthal als Eigentümerin und der Bäder- und Eventmanagement GmbH von Heidebad-Betreiber Mathias Nobel als Pächterin. Im Juli 2020 hatte die Gemeinde vor dem Landgericht Nobel verklagt - er soll das Bad räumen und knapp 13.000 Euro Abwassergebühren zahlen. Am Montag ist das Urteil gefallen. Halles „Bäderkönig“ hat verloren, kann aber Rechtsmittel einlegen.

„Wir sind erleichtert, obwohl das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Im Interesse der gesamten Bürgerschaft ist es meine Pflicht, dass der Pappelgrund einen verlässlichen Pächter bekommt“, sagt Bürgermeister Tilo Eigendorf (UBV). 2013 hatte Nobel das Strandbad mit seiner Firma übernommen - für die symbolische Pacht von einem Euro pro Jahr mit einer Laufzeit zunächst bis 2038 und der Option, den Vertrag um weitere zehn Jahre verlängern zu dürfen. Ab 2019 häufte sich allerdings die Kritik von Badegästen. Der Pappelgrund sei nur selten geöffnet. Die Gemeinde wirft Nobel zudem vor, das 56.000 Quadratmeter große Grundstück verwildern zu lassen.

Was das Fass zum Überlaufen brachte

Das Fass zum Überlaufen brachte schließlich eine Forderung des WAZV Saalkreis. Der Verband stellte der Gemeinde 12.711,59 Euro an Abwassergebühren für den Zeitraum von 2015 bis 2018 in Rechnung. „Die Summe hätte er Nobel zahlen müssen. Das tat er aber nicht“, so der Bürgermeister. Anfang Juli 2020 hatte Eigendorf dem Geschäftsmann deshalb fristlos gekündigt und die unverzügliche Räumung des Bades verlangt. Doch Nobel widersprach. Und so landete der Fall vor Gericht.

Am Mittwoch gibt sich Nobel, ansonsten sehr redselig, ungewohnt einsilbig. „Ich hatte noch nicht die Zeit, mit meinem Anwalt über das Urteil zu sprechen. Wir warten die schriftliche Begründung des Gerichtes ab und werden dann über das weitere Vorgehen entscheiden“, sagt er. Im Februar 2020 hatte er nach eigenen Angaben der Gemeinde selbst einen möglichen neuen Pächter vorgestellt. „Wir hatten gemeinsam ein Konzept erstellt, das im Einklang mit der Gemeinde war“, hatte er im Sommer 2020 erklärt. Eigendorf winkt ab: „Einen vernünftigen Kontakt zu dem Interessenten hatte es nie gegeben.“

Was der Bürgermeister dem Betreiber Nobel vorwirft

Der Bürgermeister wirft Nobel vor, bewusst das Strandbad an die Wand gefahren zu haben - möglicherweise um sich intern keine eigene Konkurrenz zum Heidebad aufzubauen. Das Theater um die Öffnungszeiten habe schon vor der Pandemie begonnen. „Und dass ein Badbetrieb auch in Corona-Zeiten funktioniert, hat Herr Nobel ja mit dem Heidesee bewiesen.“ Eigendorf zufolge hätten sich mittlerweile ein gutes Dutzend Interessenten bei der Gemeinde gemeldet, die den Pappelgrund betreiben wollen.

„Da sind sicher auch einige Traumtänzer dabei. Es gibt aber auch schon neue Konzepte.“ Wenn das Urteil rechtskräftig ist, soll intensiv mit der Suche nach einem neuen Pächter begonnen werden. Allerdings erteilt der Bürgermeister allen Hoffnungen eine Absage, dass das Strandbad schon in diesem Sommer wieder öffnen könne. „Das ist zeitlich nicht zu schaffen.“ Zumal die verwilderte Anlage erst wieder auf Vordermann gebracht werden müsse. (mz)