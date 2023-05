Halle (Saale)/MZ - - Es gibt wohl kaum jemanden, der sie nicht kennt: die Beatles. Die vier berühmten Pilzköpfe aus Liverpool haben einst Musikgeschichte geschrieben. Und jetzt spielen ihre Songs auch noch in einem Programm für eine ganz besondere Zielgruppe eine Rolle: Vier hallesche Musiker und eine Sängerin haben sich an das anspruchsvolle Vorhaben herangewagt und ein Beatles-Projekt für Kinder im Grundschulalter entwickelt. Am Freitag feiert „Here comes Susan“ im Programm des Internationalen Festivals „Women in Jazz“ in der Händel-Halle Premiere.

