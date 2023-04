Museumspädagogen in Halle gehen mit Kindern auf Stippvisite in die Steppe

Halle (Saale)/MZ - - Auf eine spannende Reise in die Welt der Reiternomaden können sich derzeit Ferienkinder und ihre Eltern oder Erzieher im Landesmuseum für Vorgeschichte begeben: Engagierte Museumspädagogen laden dort noch am Mittwoch und Donnerstag diese Woche zu einer der beliebten Ferienwerkstätten ein. „Nachdem unsere Workshops in den Winterferien enormen Zulauf hatten, haben wir das Angebot auf die Osterferien erweitert“, so Matthias Voigt, einer von rund zehn am Landesmuseum tätigen, freiberuflichen Museumspädagogen.