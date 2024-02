Die Feuerwehr musste in der Nacht zum Mittwoch zum Hallenser Hauptbahnhof ausrücken. Im Straßenbahntunnel brannte ein Müllcontainer.

Müllcontainer in Flammen: Brand im Straßenbahntunnel am Hauptbahnhof Halle

Feuerwehreinsatz in Halle

Im Straßenbahntunnel am Hauptbahnhof hat eine Mülltonne gebrannt.

Halle (Saale)/MZ/MV - Feuerwehreinsatz in der Nacht zum Mittwoch am halleschen Hauptbahnhof. Aus bisher ungeklärten Gründen geriet im Straßenbahntunnel eine Mülltonne in Brand.

Feuerwehr auf Schienen: Die Einsatzkräfte fuhren direkt in den Tunnel der Straßenbahn um an das Feuer gelangen. (Foto: Marvin Matzulla)

Die Feuerwehr konnte das Feuer mittels einer Schnellangriffseinrichtung schnell löschen. An der Fassade entstanden Rußschäden. Der Müllcontainer brannte vollständig ab. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.