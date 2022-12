Müll stapelt sich im Hof zweier Mehrfamilienhäuser unweit der halleschen Oper

Hinter dem Mehrfamilienhaus in der August-Bebel-Straße 70 sammelt sich immer mehr Müll an.

Halle (Saale)/MZ - Vor dem Eckhaus in der Marthastraße 3 steht ein zugeschneiter Bürostuhl. Daneben sind offene Umzugskisten abgestellt. Den Inhalt dieser „Zu-Verschenken-Kisten“ will offenbar niemand haben. Zerfledderte Bücher und alte Schuhe liegen seit Wochen darin. Noch mehr Müll sammelt sich jedoch in dem Innenhof, den sich die Mieter mit den Anwohnern der August-Bebel-Straße 70 teilen und der von der Straße frei zugänglich ist. Ein auseinandergebautes Bett, Grillkohle, Tampons und Altpapier machen den Hof nahe der Oper zu einem Schandfleck.