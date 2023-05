Die Bagger sind angerückt: Am Robert-Franz-Ring in Halles Klaustorvorstadt soll der Mühlgraben umgestaltet werden.

Halle (Saale)/MZ - - Die Initiative „Pro Baum“ und der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder (AHA) üben heftige Kritik an den begonnenen Bauarbeiten am Mühlgraben im Robert-Franz-Ring. Beide Vereine hätten „mit Entsetzen und Unverständnis“ feststellen müssen, dass die Verwaltung der Stadt Halle die Pläne zur Errichtung einer „Flaniermühle“ am Ufer des Mühlgrabens im Bereich des Robert-Franz-Ringes zwischen Mühlpforte und Brücke an der Residenz baulich umsetzt.