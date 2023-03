Kein Dreck, kein Gestank: Müllentsorgung in Halle wandert unter die Erde

So sieht die Unterflur-Anlage oberirdisch aus. Die die massiven Schächte wird der Abfall geworfen.

Halle (Saale)/MZ - „Früher“, sagt Ulrich Wiese von der Leuna-Wohnungsgesellschaft (Leuwo), habe man in dem Gebäudekarree mit seinen 122 Wohnungen an der Merseburger Straße viel Ärger mit dem Müll gehabt. Ratten suchten hier nach Futter. Plastik- und Papierabfälle lagen auf Grünanlagen. „Und wir hatten immer wieder Probleme mit Mülltouristen, die ihren Unrat in unsere Tonnen geworfen haben.“ Doch das ist Geschichte.