MS „Elfe“ wird zu Halles erster schwimmenden Bühne

Halle (Saale) - Lange rostete die MS „Elfe“unterhalb der Giebichensteinbrücke am Saaleufer vor sich hin - das einstige Ausflugsschiff hat seine besten Zeiten hinter sich. Oder doch nicht? Denn jetzt beginnt die zweite Karriere für die „Elfe“, die einst im Besitz der insolventen Reederei Riedel war und nun durch ihren jetzigen Eigner Rüdiger Ruwolt verkauft wurde. Neuer Besitzer ist der Verein WUK Theater Quartier „Werkstätten und Kultur“, der die „Elfe“ zu einer schwimmenden Bühne umbauen will. Mittel aus dem Fonds „Take Part“ des Förderprogramms Darstellende Künste, das im Rahmen des Rettungspaketes Neustart Kultur der Bundesregierung aufgelegt wurde, ermöglichten dem WUK-Team nicht nur den Kauf, sondern auch die Sanierung und den Umbau des Schiffes.

Saale-Kapitän Ruwolt, der die „Elfe“ zum Teil bereits schon flott gemacht hatte, ließ es sich nicht nehmen, die Schlüssel für das 1937 erbaute Motorschiff an die neuen Inhaber zu übergeben und ihnen viel Erfolg bei ihrem ehrgeizigen Projekt zu wünschen. Nun sind Projektleiter Gunthard Stephan sowie Polina Tretyakova und Hannes Hesse vom Künstlerkollektiv „113 Prozent“ dabei, die „Elfe“ zu einer vollwertigen Spielstätte und zum Probenraum umzubauen. Insgesamt 200 Zuschauer sollen laut Wolter auf dem 25 Meter langen Schiff Platz finden - 130 oben und 70 unten. „Wir werden die Einrichtung so gestalten, dass wir flexibel auf und mit dem Schiff arbeiten können“, so Tom Wolter, künstlerischer Leiter des WUK-Vereins. So sei auch möglich, dass die Zuschauer bei einer Vorstellung an Land säßen, während die Schauspieler auf dem Oberdeck agierten.

Im Juli die erste Premiere auf dem Schiff?

Schon bald soll es losgehen: „Wir denken, dass im Juli die erste Premiere auf dem Schiff über die Bühne geht“, so Sprecher Patrick Jungwirth. Zunächst wird am Holzplatz, dem Domizil des WUK, am 16. Juni mit „Sehr kosmische Zeiten“ die diesjährige Spielzeit eröffnet, am 13. August wird dann mit „Bogenschiffer“ - einem Theaterabend über Heimat und Heimatlosigkeit - ein eigens für das Schiff konzipiertes Stück gezeigt.

Am Holzplatz indes wird zudem ein eigener Anleger entstehen. Künftig soll das Schiff über Saale, Elbe und den Mittellandkanal schippern und damit auch über die Stadt- und Landesgrenzen hinaus Kontakte suchen und anbieten. Schiffsführer Ruwolt hat sich bereits bereiterklärt, das Steuer bei derlei Fahrten zu übernehmen. Für die „Elfe“ indes sind, was den Namen angeht, die Tage gezählt: Am 14. Juni erhält sie bei einer zünftigen Schiffstaufe einen neuen Namen. (mz)