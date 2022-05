Motorradfahrer bei Halle tödlich verunglückt

Fienstedt/MZ - Ein Motorradfahrer ist am späten Sonnabendvormittag zwischen Fienstedt und Wils im Saalekreis tödlich verunglückt. Wie Polizeisprecherin Ulrike Diener berichtete, kollidierte das Motorrad auf einer Kreuzung mit einem aus Richtung Salzmünde kommenden Pkw. Trotz intensiver Wiederbelebungswochenende sei der Motorradfahrer noch am Unfallort gestorben. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und kam ins Krankenhaus. Zur Unfallaufnahme sind den Angaben zufolge auch Sachverständige der Dekra vor Ort. Die Sperrung der Kreuzung der Landesstraßen 156 und 159 dauere zur Stunde noch an.