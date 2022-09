Anklage gegen Zwillingsschwester erhoben - Straftat wegen eines Kindes?

Nach der lebensgefährlichen Attacke auf einen Mann in Halle-Neustadt ist Anklage gegen eine der beiden mutmaßlich beteiligten Zwillingsschwestern erhoben worden. Warum der Vorwurf sogar auf zweifachen versuchten Mord lautet.

Nach der Bluttat waren Polizei und Rettungskräfte in der Weststraße in Halle-Neustadt mit einem Großaufgebot vor Ort.

Halle/MZ - Es ist ein Verbrechen, wie man es normalerweise nur aus TV-Krimis kennt: Am 17. Mai wird ein schwer verletzter Mann in der Weststraße in Neustadt gefunden.