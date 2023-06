Nach einem erbitterten Sorgerechtsstreit und zwei gescheiterten Mordversuchen sitzt seit heute Kathy S. auf der Anklagebank in Halle. Warum schon nach 19 Minuten der Prozess für heute zu Ende war.

Zweiter Blutzwilling angeklagt: Mordversuch auf Autobahnzubringer in Halle

Doppelter Mordversuch an Soldaten

Halle (Saale)/MZ - Es klang wie eine Geschichte aus einem Film-Drehbuch, was sich im Mai 2022 auf dem Autobahnzubringer in der Weststraße in Halle abgespielt hat. Die Eineiigen Zwillinge Kathy S. und Nancy S. wollen ein Kind entführen

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

und dabei einen Soldaten töten. Es war nicht das erste Mal, dass die beiden einen Menschen töten wollten. Ein Mordanschlag auf die gleiche Person ist wenige Monate zuvor ebenfalls gescheitert.