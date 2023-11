Italiener sitzt im Roten Ochsen ein Nach Mord an junger Frau: Verdächtiger wird nach Italien ausgeliefert

Der Mord an einer 22-Jährigen hat nicht nur in Italien für Schlagzeilen gesorgt. Der Tatverdächtige wurde nach seiner Flucht auf der A9 in Sachsen-Anhalt gefasst. Die italienische Presse kam für die Recherche sogar nach Halle.