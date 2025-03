SEK Einsatz in Halle Mordanschlag in Braunschweig löst SEK-Einsatz in Halle-Neustadt aus

Nach Schüssen in Braunschweig stürmt das SEK Sachsen-Anhalt im 170 Kilometer entfernten Halle (Saale) eine Wohnung. Was bisher über den Einsatz am Samstagabend bekannt ist.