Mord in Halle-Neustadt: Hat das Opfer seinen Täter gekannt?

Mit einem Großaufgebot an Beamten hatte die Polizei am Wochenende in der Muldestraße nach Spuren gesucht.

Halle (Saale)/MZ - Es muss ein brutaler Angriff gewesen sein - gesteuert von purer Wut oder eiskaltem Kalkül. Die 52 Jahre alte Hallenserin, die am Freitagabend tot in ihrer Wohnung in Neustadt lag, ist durch massive Stich- und Schnittverletzungen gestorben. Staatsanwalt Klaus Wiechmann sprach am Montag gegenüber der MZ von zahlreichen Verletzungen. „Die Sektion am Samstag hatte die letzte Gewissheit gebracht. Wir ermitteln nun wegen Mordes.“ Unterdessen hat die Ermittlungsgruppe „Mulde“ bei der Polizeiinspektion Halle die Arbeit aufgenommen. Welche Erkenntnisse schon gewonnen wurden, sagte Wiechmann nicht: „Wir geben in dem Fall keine Wasserstandsmeldungen heraus.“