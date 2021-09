Modellzug macht auf Werbetour für Schienenverkehr auch Halt in Halle

Halle (Saale)/MZ - Die Schraubenkupplung an einem Güterwagen wiegt etwa 20 Kilogramm. Sie im Bahnhof per Hand zu lösen, ist für die Eisenbahner nicht nur ein Kraftakt, sondern kostet auch recht viel Zeit. Das soll sich nun ändern. In einem Modellzug, der mit Delegierten der EU durch ganz Europa fährt, wurden zum automatische Kupplungen verbaut. Der Zug hat am Mittwoch auf dem halleschen Rangierbahnhof einen Zwischenstopp eingelegt.

„Das ist ein Technologieschub“, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) begeistert. Da er selbst als junger Mann auf einem Güterbahnhof in Wittenberg gearbeitet hat, kennt er die schwere Arbeit mit den manuellen Kupplungen. Der Güterverkehr müsse moderner und effizienter werden, um mehr Waren als bisher auf der Schiene zu transportieren. Laut Deutscher Bahn fahren allein in Halle pro Tag 1.500 Güterwagen ein, die jeweils ent- und wieder gekuppelt werden müssen.

„Viele Zugstrecken verlaufen schließlich mitten durch Städte“

Laut Bundesverkehrsministerium macht der Güterverkehr mit Zügen aktuell lediglich 19 Prozent aus. 70 Prozent der Waren transportieren Laster immer noch auf der Straße. Der Anteil des Schifftransports erreiche nicht einmal zehn Prozent. Der Bund hat sich jedoch das Ziel gesetzt, den Güterverkehr auf der Schiene bis 2030 auf 30 Prozent zu erhöhen, um die europäischen Klimaziele zu erreichen.

Moderne Rangierbahnhöfe wie in Halle seien eine wichtige Voraussetzung dafür. Laut Ministerpräsident Haseloff müsse zugleich die Akzeptanz des Zugverkehrs in der Bevölkerung im Blick behalten werden. „Viele Zugstrecken verlaufen schließlich mitten durch Städte“, sagt er. So sei es auch ein großer Fortschritt, dass die Bremsvorgänge verbessert werden konnten. Der Lärmpegel habe sich damit halbiert.