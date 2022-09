Mobilitätshelfer Sicher mit Bus und Bahn durch Halle - Havag bietet neuen Service für Passagiere

Die Havag lässt am 4. Oktober ihren Mobilitätshelfer-Service wieder aufleben. Das kostenlose Angebot richtet sich an Menschen mit Behinderung, aber auch an Kindergruppen, die für die Fahrt zusätzliche Begleitung benötigen.