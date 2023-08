Eine Einrichtungskette plant ihre erste Filiale in der Stadt. Die Verwaltung sieht in Bruckdorf einen guten Mix und Nachholbedarf im Zentrum.

Möbel-Riese will nach Halle

Einzelhandel in Sachsen-Anhalt

Wachsender Standort: der Hallesche Einkaufspark in Bruckdorf

Halle (Saale)/MZ - Zuwachs in Halles Osten: Eine große Möbelhauskette auf Expansionskurs plant ihre Ansiedlung. Wenn die Verhandlungen mit der Stadt erfolgreich verlaufen, könnte die neue Filiale in Bruckdorf am Halleschen Einkaufspark (HEP) entstehen.