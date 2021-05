Mittwoch verabschiedet sich mit spektakulärem Regenbogen

Mit einem außerordentlich schönen doppelten Regenbogen hat sich der Himmel über dem Saalekreis und der Stadt Halle am Mittwochabend in die Nacht verabschiedet. MZ-Leser Markus Misgaiski gelang am Abend dieses tolle Foto von den regenbögen über den Felden bei Angersdorf und stellte es uns zur Verfügung. Herr Misgaiski schrieb dazu: „Vielleicht wäre es auch für die Leser interessant?“ Wir sagen: „Ja, selbstverständlich -auf jeden Fall“ und bedanken uns ganz herzlich für die Einsendung. (mz)