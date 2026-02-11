Endlich gibt es wieder Vanille, Schoko und Co in gefrorenem Zustand in der Saalestadt. Für seine Stammkunden öffnet eine Eisdiele - mitten im Winter. Welche neuen Sorten gibt es in dieser Saison?

Mitten im Winter: Wieso jetzt schon die neue Eiszeit in Halle angebrochen ist

Christian Mühlhausen ist der „Eisdealer“ in Halle. Er hat ab sofort wieder geöffnet.

Halle (Saale)/MZ. - Es sind gerade mal ein paar Grad über Null, alles andere als Sommerwetter. Doch schon kommen die ersten Kunden in den kleinen Laden in der Ludwig-Wucherer-Straße und verlangen nach Vanille, Schoko und Erdbeer. Lohnt es sich tatsächlich, eine Eisdiele mitten im Winter wieder für die neue Saison zu eröffnen?