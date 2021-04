Mitarbeiter auf Müllfahrzeug stürzt und muss verletzt ins Krankenhaus

Halle (Saale) - Bei einem Unfall ist am Dienstag ein Mitarbeiter der Stadtwirtschaft verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilte ereignete sich der Unfall um 8.50 Uhr in der Salzmünder Straße in Halle. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein Pkw-Fahrer an einem Müllfahrzeug der Stadtwirtschaft vorbei und wollte vor diesem auf ein Grundstück abbiegen. Der Fahrer übersah dabei das der Lkw schon angefahren war.

Nur durch eine Notbremsung des Lkw konnte ein Zusammenstoß beider Fahrzeuge verhindert werden. Allerdings verlor ein im hinteren Bereich mitfahrender Mitarbeiter den Halt und zog sich durch den Aufprall am Lkw Verletzungen zu. Er musste in einem Krankenhaus behandelt wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (mz)