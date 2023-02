Halle (Saale)/MZ - Dieser Schnupperkur dauert nur etwa zwei Minuten, hat es aber in sich. Mit einer VR-Brille und einer 360-Grad-Visualisierung können sich Neugierige in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Raßnitz umschauen. „Normalerweise ist ein Gefängnis ein geschlossener Mikrokosmos. Hier kommt man nur als Angestellter oder Häftling rein“, sagt André Tetzel, Ausbildungsleiter in der JVA Halle, zu der auch der Jugendknast in Raßnitz gehört. Mit dem virtuellen Rundgang warb das Justizministerium Sachsen-Anhalt am Wochenende auf der Ausbildungsmesse „Chance“ in Halle um Azubis – der Andrang am Stand war jedenfalls groß.

