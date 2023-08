Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Auf Ziegelwiese und Peißnitz, dem Gelände des Laternenfestes, geht es am Donnerstag, einen Tag vor Start, erstaunlich ruhig zu. Die meisten Gastronomie-Stände stehen mit heruntergefahren Rollläden bereits an ihrem Platz. Am Waffelstand des halleschen Traditionsunternehmens „Kathi“ hingegen wird fleißig vorbereitet. Das sei das erste Mal nach Corona, dass man auf dem Laternenfest wieder mit einem Stand vertreten sei, erzählt eine Mitarbeiterin. Seit etwa 10 Uhr morgens seien sie und ihre Kollegen mit dem Aufbau beschäftigt. Zum Start am Freitagnachmittag soll alles bestens vorbereitet sein: „Wir freuen uns, endlich wieder Waffeln für die Gäste backen zu können.“