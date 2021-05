Mit Verzögerung Mit Verzögerung: Müllentsorgung wird in Trotha und Nietleben wieder aufgenommen

Halle (Saale) - Die Abfallentsorgung soll am Mittwoch an den Schwerpunkten Trotha und Nietleben wieder aufgenommen werden. Das teilte die Hallesche Wasser und Stadtwirtschaft (HWS) am Dienstag mit.