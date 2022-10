Mit Tradition in die Zukunft: Goldene Amtskette für die erste Rektorin in Halle

Halle/MZ - Ein wenig wirkt es aus der Zeit gefallen, dieses Ritual. In prachtvolle Talare gehüllt ziehen die Mitglieder des Akademischen Senats über den Universitätsplatz in Halle – während daneben Studenten in T-Shirts an diesem sonnigen Montagmittag kurz von ihren Smartphones aufschauen, um einen Blick auf die ungewöhnliche Zeremonie zu werfen. Unter Streicherklängen erreicht die Formation schließlich die Aula im Löwengebäude, in der sich nun 200 Gäste aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft von ihren Plätzen erheben. Tradition und Moderne liegen an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) eng beieinander. Dieses Leitmotiv zieht sich wie ein roter Faden durch die feierliche Amtseinführung der neuen Rektorin Claudia Becker – in mehr als 500 Jahren Hochschulgeschichte die erste Frau in diesem Amt.