Mit Sommelier über den Weihnachtsmarkt Halle: Wo schmeckt der Glühwein am besten?

Ob nun auf dem Weihnachtsmarkt oder daheim selbst zubereitet: Ein Becher Glühwein gehört für die meisten Hallenser zu Advent und Weihnachten. Gerade der hallesche Weihnachtsmarkt lockt mit 19 Ausschank-Buden die Besucher an, die dafür auch in diesem Jahr drei Euro pro Becher löhnen. Bei soviel Auswahl haben wir uns gefragt: Was macht eigentlich einen guten Glühwein aus? Die MZ wollte es genau wissen und hat sich mit dem Wein-Sommelier der Galeria Kaufhof, Rüdiger Rohse, auf dem Markt durch fünf verschiedene Heißgetränke getestet und dabei viel Wissenswertes über Wein erfahren.

Bevor wir uns bei kaltem Nieselregen an die Becher machen, geht es erst mal darum, die Kriterien für einen guten Glühwein festzulegen: Neben Geruch und Geschmack der Flüssigkeit sollte laut dem Weinexperten auch die passende Rebsorte das Gerüst für das beliebte Getränk bilden. „ Das betrifft vor allem Sorten wie den Dornfelder und Regent als rote Rebsorte sowie die Weißweine Müller Thurgau oder auch beispielsweise einen Ebling von der Mosel“, so Rohse.

Geruch des Glühweines sollte nicht zu stark ausfallen

Der Geruch des Glühweines sollte natürlich weihnachtlich, aber nicht zu stark ausfallen. „Gewürze sind sehr wichtig aber auch hier gibt es Unterschiede“, meint der Experte. So erfahre ich, dass die Menschen in kalten Regionen wie Finnland oder Schweden mit Vorliebe auf Gewürze als Aromatherapie in Speisen und Getränken setzen, während wir Deutschen eher etwas zurückhaltender bei Zimtstangen, Anis und Nelken sind. Dafür darf es hierzulande auch gerne mal mit hochprozentigem „Schuss“ in Form von Amaretto, Rum oder Wodka sein.

Gespannt auf das Resultat der halleschen Glühweine starten wir unsere Verkostung an der beliebten „Pyramide“. Hier entscheidet sich der Sommelier nach kurzer Zeit für einen „weißen“ Winzer-Glühwein. Sein erster Eindruck fällt positiv aus: „Hier kann man eine feine, fruchtige Ananasnote vernehmen, die nicht zu überwürzt erscheint“. Auf Nachfrage erfährt er, dass der Wein eine Mischung aus einem Chardonnay und Pinot Grigio hergestellt wurde. „ Diese Trauben werden üblicherweise aus Italien zugekauft und später in Deutschland veredelt“, fügt er hinzu. Ganz sein Fall ist der Glühwein aber dennoch nicht: „Eher was für Süßmäulchen, aber trotzdem gut.“

Sommelier: Es ist wichtig, genügend Flüssigkeit zwischendurch zu trinken

Als nächstes wird der Stand der „Gebrüder Bauer“ angesteuert. Hier wählt der Sommelier einen klassischen roten Glühwein, der aus einem rheinischen Dornfelder hergestellt wurde - mit leichtem Kirsch-Aroma. „Dieser hier schmeckt im Gesamterlebnis sehr rund“, lobt er. Dass der Winzer-Stand neben den alkoholischen Getränken auch Mineralwasser anbietet, findet Rohse übrigens super. „Es ist wichtig, genügend Flüssigkeit zwischendurch zu trinken, so hat man sich schon so manchen Kater ersparen können.“

Im „Artic Village“ steuern wir einen finnischen Stand an. Geordert wird hier der beliebte „Glögi“, der aus Rotwein, Johannis- oder Preiselbeersaft und allerlei Gewürz besteht. „Dieser besticht hier durch ein kräftiges Aroma von Orange und Bratapfel“, stellt der Experte bei der ersten Geruchsprobe fest. Geschmacklich ist das Heißgetränk „in Ordnung, aber mit leider eher zurückhaltenden Weingeschmack, der wohl in den Aromen verloren gegangen ist“.

Überraschend viele verschiedene Weinsorten

Vor dem „Schloss Wackerbarth“ schenkt der Wirt ausschließlich weißen Winzer Glühwein aus, der aus einem Grauburgunder von einem kleinen sächsischen Weingut hergestellt wird, dazu Rum, Honig und Orangenlikör. „Sehr süß und mit einem dominierenden Orangengeschmack, auch nicht schlecht!“, lautet das Urteil. „ Bei dieser Süße würden gerade die Damen diesen Glühwein lieben“, grinst er.

Nun möchte Rohse mit einem alkoholfreien Glühwein abschließen. Am Stand des Ehepaares Schulze-Wenning - der mit der Riesentasse auf dem Dach - entscheidet er sich ganz pragmatisch für die Kinder-Variante: Wichtelglühwein. Rohse bemerkt als erstes einen fruchtigen, teeartigen Geruch, der süßen Apfel vermuten lässt. „Puh, der hier ist wirklich süß!“, lautet das Urteil. „Aber sicher super für Kinder“, fügt er hinzu. Sein Urteil: Überraschend viele verschiedene Weinsorten hat Rohse auf dem Weihnachtsmarkt gefunden - meistens süß. Sein Favorit: ein roter Dornfelder der Gebrüder Bauer. Aber: „Jeder mag etwas anderes, und man kann sich auch mal überraschen lassen“, so sein Fazit. (mz)