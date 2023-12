Weihnachtlich-winterlich geht auch: Am Montag tanzten Schneeflocken in der Kuppel des Planetariums.

Halle (Saale)/MZ - Halles neues Raumflugplanetarium ist eine Wundertüte. Im Sternensaal mit seinen Videoprojektoren, die dreidimensionale Erlebnisse ohne 3D-Brille in die Kuppel zaubern, sind nicht nur animierte Reisen durch die Galaxie möglich. Am Montag tanzen Schneeflocken am halbrunden Firmament, während draußen auf dem Holzplatz die Sonne scheint und die Temperaturen eher an Frühling statt an Winter erinnern. Vor neun Monaten wurde das Planetarium eröffnet, und sein Chef Dirk Schlesier spricht von einer außerirdisch guten Resonanz: „Damit habe ich nicht gerechnet.“