Mit Hass und ohne Reue: So äußert sich der Halle-Attentäter zu seinen Verbrechen

Der angeklagte Synagogen-Attentäter von Halle, Stephan B., hat sich zu Beginn des Terrorprozesses ohne Reue zu seinem Hass gegen Juden und Muslime und seinen Tötungsabsichten bekannt.

„Ich wollte gegen meine Feinde vorgehen“, erklärte der Rechtsextremist am Dienstag vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Naumburg.

Prozess gegen Halle-Attentäter in Magdeburg gestartet

Die Juden wollten „eine neue Weltordnung“, behauptete der Verschwörungstheoretiker. Die Bundesanwaltschaft hat den 28-Jährigen wegen zweier Morde und versuchten Mordes in 68 Fällen angeklagt. Sie wirft ihm zudem Volksverhetzung und Holocaustleugnung vor.

B. hatte am 9. Oktober 2019 versucht, schwer bewaffnet die voll besetzte Synagoge in Halle zu stürmen. Der international beachtete Prozess startete unter massiven Sicherheitsvorkehrungen.

Ziel war ein Massaker

In vierstündiger Befragung durch die Vorsitzende Richterin Ursula Mertens schilderte B., wie er das Attentat auf die Synagoge am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur minutiös geplant hatte. Er habe bereits im Sommer 2019 den Entschluss gefasst, das Gotteshaus zu stürmen und ein Massaker anzurichten. Dafür habe er die Synagoge zuvor ausgekundschaftet. Ursprünglich habe er eine Moschee und Muslime angreifen wollen.

B. offenbarte vor Gericht einen ausgeprägten Ausländerhass: Die Flüchtlingskrise 2015 sei für ihn ein einschneidendes Erlebnis gewesen. Migranten nannte er am Dienstag „Eroberer aus dem arabischen Kulturkreis“. Mehrfach unterbrach Mertens antisemitische und rassistische Redepassagen.

Attentäter radikalisiert sich nach Flüchtlingskrise

Der Beschuldigte schilderte, er habe nach der Flüchtlingsaufnahme 2015 begonnen, sich zu bewaffnen. Er sah sich durch Migranten persönlich bedroht, ohne dass er dafür aus seinem Heimatdorf bei Eisleben Beispiele nennen konnte. Bis zum Anschlag habe er seine Selbstbauwaffen mehrfach getestet.

Bei der Tat hatte er unter anderem eine Schrotflinte und eine Maschinenpistole verwendet. Nur weil seine Waffen am 9. Oktober reihenweise versagten, waren weitere Opfer verschont geblieben.

Der Angeklagte, der seine Taten - auch die zwei Morde - mit einer Kamera live im Internet gezeigt hatte, präsentierte sich vor Gericht als eine Art Vorkämpfer: „Die Übertragung ist wichtiger als die Tat an sich“, gab B. zu Protokoll. Er habe andere Menschen motivieren wollen, „die bereit sind, zu kämpfen“.

Hohe Sicherheitsvorkehrungen in Magdeburg

Das Terrorverfahren gegen B. ist der größte Gerichtsprozess in der Landesgeschichte Sachsen-Anhalts. Die Sicherheitsvorkehrungen sorgten für eine fast zweistündige Startverzögerung: Knapp 100 Journalisten, aber auch die 43 Nebenkläger und deren Anwälte wurden vor dem Eintritt ins Gericht durchsucht - und das mehrfach. Trotz eines Testlaufs für das aufwendige Verfahren kam es Dienstagmorgen zu enormen Verzögerungen.

Statt 10 Uhr startete der Prozess knapp zwei Stunden später. Reporter internationaler Medien harrten vor dem gesicherten Gericht aus. Bereits um 8 Uhr hatte ein Polizeikonvoi unter Blaulicht und Sirenen den gefesselten Angeklagten ins Gebäude gebracht. Für die Sicherheit im Gerichtssaal waren im Vorfeld 300.000 Euro geflossen - unter anderem für schusshemmende Glaswände, die die Zuschauer vom Gericht, dem Angeklagten und den Nebenklägern trennen.

Stephan B. nennt sich „Versager“

Stephan B. bedauerte, dass er nach dem gescheiterten Anschlag die Passantin Jana L. erschossen hat. „Es tut mir sehr leid“, so B. „Das war nicht geplant oder gewollt.“ Auch die Tötung von Kevin S. in einem Döner-Imbiss nannte er einen „Fehler“ - allerdings nicht die Gewalttat an sich, sondern die Tatsache, dass sie „Weiße“ getroffen habe.

Der Angeklagte schilderte dem Gericht, dass er bei seinen Taten den eigenen Tod in Kauf genommen habe. „Entweder gewinnen oder sterben“ – das sei sein Plan gewesen. Dass er nicht Muslime oder Juden getötet habe, bezeichnete er als „Versagen“. Der Prozess wird am Mittwoch fortgesetzt. (mz)