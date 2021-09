Mit Fährtenhund Raubstraftäter in Halle schnell gefunden

Halle (Saale)/MZ - In einem Mehrfamilienhaus im Netzweg in Halle kam es in der Nacht zu Mittwoch gegen 00.45 Uhr zu einer Raubstraftat. Wie die Polizei mitteilte, erschien an der Wohnungstür eines 62-Jährigen eine unbekannte männliche Person und forderte von dem Mann die Geldbörse. Dabei drohte er mit körperlicher Gewalt. Mit dem erbeuteten Bargeld flüchtete er im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die polizei ermittelte und setzte auch einen Fährtenhund ein und konnte den Beschuldigten in seiner Wohnung im selben Mehrfamilienhaus vorläufig festnehmen. Hierbei handelte es sich um einen 23-jährigen polizeibekannten Hallenser. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes und dessen Wohnung konnte das „Raubgut“ gefunden und sichergestellt werden.

Gegen den Beschuldigten wurden Ermittlungen eingeleitet, welche zum jetzigen Zeitpunkt andauern.