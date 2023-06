Der 17. Drachenbootcup lockte am Wochenende hunderte Sportler und Zuschauer an den Osendorfer See. Teams loben die Organisatoren.

Mit Drachen über den Osendorfer See in Halle

Hunderte Sportler paddelten am Wochenende beim Drachenbootcup auf dem Osendorfer See um die Wette. Hier das Team „Teichakrobatinnen“.

Halle (Saale)/MZ - Schon von weitem waren die Rufe der Paddler auf dem Osendorfer See gut zu hören: „Eins, zwei, drei, vier ...!“ Die Sportler in den Booten zählten jeden Paddelschlag laut mit. An dem ehemaligen Tagebauloch im Süden der Stadt waren am Wochenende buchstäblich

die Drachen los. Hunderte Paddler traten in mehreren Kategorien gegeneinander an und lieferten sich drei Tage lang Wettkämpfe beim 17. Halleschen Drachenbootcup. 58 Teams hatten sich angemeldet.