Mit dieses Ersatzverkehr will Havag am Sonntag den Streik in Halle abfedern

Halle (Saale)/MZ - Die Havag will anlässlich der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Halle mit Ersatzverkehr auf den angekündigten Streik von Verdi reagieren. Wie das Unternehmen am Samstag mitteilte sind folgende Ersatzverkehre geplant:

Am Sonntag, 3. Oktober 2021, werde von circa 6 bis 22 Uhr die Buslinie 63 von Trotha, über Reileck, Steintor, ZOB (Zentraler Omnibusbahnhof), Rannischer Platz, Vogelweide, Veszpremer Straße bis nach Beesen fahren. Hier sei zu beachten, dass die Linie 63 ab Südstadt im Linienverlauf der Buslinie 24 fährt.

Weiterhin werde die Buslinie 62 wie folgt fahren: Eselsmühle, Rennbahn, Mansfelder Straße, Markt, Franckeplatz zum ZOB (Zentraler Omnibusbahnhof). In der Gegenrichtung fährt die Linie 62 vom Franckeplatz direkt zur Rennbahn (nicht über Markt). In der Nacht von Samstag, 2. Oktober, zu Sonntag, 3. Oktober, wird der letzte Sammelanschluss auf dem Markt um 2.15 Uhr stattfinden. Von dort werden nochmals alle Linien planmäßig ihre Endstellen anfahren.

Die Gewerkschaft Verdi hatte am Freitag angekündigt, den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Halle ab dem 3. Oktober für 48 Stunden komplett zu bestreiken.

Auf der Website www.havag.com soll zeitnah über alle neuen Entwicklungen zum Streik und zum Ersatzverkehr informiert werden.