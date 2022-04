Mit dieser Großinvestition plant Coca-Cola in Halle umweltfreundlicher zu werden

Es kann heiß werden: Bei Coca Cola in Neustadt kommt eine Großinvestition ins Rollen. Warum das Ganze auch mit Klimaschutz zu tun hat und Halle dabei eine besondere Rolle spielt.

Halle (Saale) - Pro Flasche sind es kaum spürbare zwei Gramm, doch bei Coca-Cola wird größer gedacht: Ganze 150 Tonnen Kunststoff pro Jahr werden durch die Investition in neue Technik künftig im Jahr am Standort Halle-Neustadt eingespart. Rund 2,2 Millionen Euro hat sich das Unternehmen nach eigenen Angaben die Blasmaschine kosten lassen, in der aus etwa fingerlangen Rohlingen Einweg-Getränkeflaschen werden - 19 statt wie bisher 21 Gramm leicht.