Mit dem „Knochenmann“ auf Stadttour durch Halle

Halle (Saale)/MZ - In den vergangenen Monaten hat er sich vor allem einen Namen mit Stadtführungen zum Thema „Moderne in Halle“ gemacht und mit seinen per Rad geführten Touren durch die Stadt viele Gäste begeistert. Und auch auf seinen Friedhofsführungen erfährt der Zuhörer viel Neues von ihm. Nun geht Uwe Bornschein erneut auf Tour - dieses Mal zu Fuß statt mit dem Fahrrad. Und auch das Thema ist ein anderes, eines, mit dem Bornschein ebenfalls bereits mehrfach durch Halle spaziert ist: Der zertifizierte Gästeführer wandelt gemeinsam mit Interessierten auf den Spuren des weltberühmten halleschen Anatomen und Mediziners Philipp Meckel.

„Zu Lebzeiten hatte Philipp Meckel eine Rippe zu viel“, ist zum Beispiel von Bornschein, der als Sozialversicherungsfachangestellter und Krankenkassenfachwirt täglich zur Arbeit nach Leipzig pendelt, seiner Wahlheimatstadt Halle aber sehr verbunden ist, zu erfahren. Meckel habe sein Skelett seiner eigenen Sammlung vermacht, in der es bis heute zu sehen sei, erzählt Bornschein, der auf der „Meckel-Tour“ im historischen Gewande des Gelehrten auftritt. Immer mit dabei: ein kleiner Knochenmann. An diesem Begleiter, vor allem aber an seinem Zylinder ist Bornschein während seiner Führungen bestens zu erkennen. Auf seiner Tour will Philipp Meckel alias Uwe Bornschein seine Gäste an Orte in der Saalestadt führen, an denen der Gelehrte den Grundstein für eine der umfangreichsten Anatomie-Sammlungen Europas gelegt hat.

Ausbildung zum „Geprüften Gästeführer Sachsen-Anhalt“

Bereits 2014 hat Bornschein, der sich für Geschichte, Architektur, für Kunst, Natur und Fotografie interessiert, die anspruchsvolle Ausbildung zum „Geprüften Gästeführer Sachsen-Anhalt“ an der Volkshochschule begonnen und ein Jahr später abgeschlossen. Seit Frühjahr 2016 nun arbeitet Bornschein als nebenberuflicher Gästeführer in Halle und hat bisher etliche Zusatz- und Weiterbildungen jeweils mit Zertifikat absolviert, darunter bei der Evangelischen Erwachsenenbildung zur Romantik, zum Barock und zu Klassizismus und Moderne. Seit 2017 ist Bornschein zudem Domführer mit Zertifikat der Evangelisch-reformierten Domgemeinde Halle und lädt zu Führungen durch das imposante Bauwerk ein. Und seitdem Bornschein 2018 die Idee und die Konzeption zu kostümierten Themen-Stadtführungen entwickelt hat, ist er regelmäßig als Philipp Meckel in der Stadt unterwegs - stets begleitet von seinem Mini-Skelett.

Treffpunkt zur Meckel-Tour Freitag, 18 Uhr, Tourist-Info Marktschlösschen, Tickets auf halle-tourismus.de oder direkt vor Ort