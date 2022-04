Mit Bändchen am Handgelenk in Halles Geschäfte

Kein umständliches Suchen mehr nach Handy, Impf- und Personalausweis: Die City-Gemeinschaft will das Shoppen in der halleschen Innenstadt erleichtern.

Halle (Saale)/MZ - Sie sind rot, gelb, blau oder grün und sollen, am Handgelenk getragen, den Zutritt zu Geschäften erleichtern: Ab Mitte kommender Woche können Kunden, die in der halleschen Innenstadt einkaufen gehen, mit einem Bändchen die umständliche Prozedur des Impfnachweises zwar nicht vollständig umgehen, aber doch zumindest minimieren. Dann soll es genügen, bei der 2G-Kontrolle an der Ladentür das Bändchen am Handgelenk vorzuzeigen.