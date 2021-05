Mit Abstandsregeln Mit Abstandsregeln: Halle will Spielplätze ab dem 8. Mai öffnen

Halle (Saale) - Die Stadt Halle will ab dem 8. Mai die Spielplätze in der Stadt wieder öffnen. Oberbürgermeister Bernd Wiegand kündigte eine entsprechende Allgemeinverfügung an.