Literatur und Kaffee Mit 100 Tassen Kaffee: Lesung zum Valentinstag in Halle
Zum Valentinstag lädt der Second-Hand-Laden „Rot Couture“ in der Hallenser Innenstadt zu einer besonderen Lesung ein. Illustrator und Autor Thomas Leibe stellt sein Buch „Kaffeemann & Naschmadame“ vor – illustriert mit über 100 Tassen Kaffee.
09.02.2026, 11:50
Halle (Saale)/MZ. - Was kann man alles mit Kaffee machen – außer ihn zu trinken? Und wie viele Gefühle stecken in einer Geschichte, die mit Kaffee illustriert wurde? Am Valentinstag geht es in der Hallenser Innenstadt nicht nur um eine Buchlesung, sondern um ein gemütliches Zusammensein. Und um einen ungewöhnlichen Blick auf ein alltägliches Getränk.