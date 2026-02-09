Zum Valentinstag lädt der Second-Hand-Laden „Rot Couture“ in der Hallenser Innenstadt zu einer besonderen Lesung ein. Illustrator und Autor Thomas Leibe stellt sein Buch „Kaffeemann & Naschmadame“ vor – illustriert mit über 100 Tassen Kaffee.

Im „Rot Couture“ in der Hallenser Innenstadt gibt es am Valentinstag neben einer Lesung auch Kaffee von den „Hallunken“ und Naschereien von „Petit Gâteau“.

Halle (Saale)/MZ. - Was kann man alles mit Kaffee machen – außer ihn zu trinken? Und wie viele Gefühle stecken in einer Geschichte, die mit Kaffee illustriert wurde? Am Valentinstag geht es in der Hallenser Innenstadt nicht nur um eine Buchlesung, sondern um ein gemütliches Zusammensein. Und um einen ungewöhnlichen Blick auf ein alltägliches Getränk.