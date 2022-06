Ministerin Keding sucht Gefängnis-Lösung

Magdeburg/Halle (Saale) - Das überraschende Aus für den jahrelang geplanten Gefängnisneubau in Halle setzt das Justizministerium unter Zeitdruck. Bis zum Herbst will das Ministerium unter Anne-Marie Keding eine Alternativlösung für künftig fehlende Haftplätze im Bundesland vorlegen. „Wir gucken uns dafür die Standorte an, die zur Zeit am Netz sind“, erklärte die CDU-Politikerin am Donnerstag in einer Sondersitzung des Rechtsausschusses im Landtag. Im Blick habe sie Gefängnisse im Süden - denkbar wäre demnach zum Beispiel, dass bestehende Haftanstalten in Volkstedt (Mansfeld-Südharz) oder Raßnitz (Saalekreis) erweitert werden.

