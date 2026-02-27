Bis 2028 wird rund ums Waisenhaus gebuddelt: In einem Pilotprojekt werden durch ein klimagerechtes Regenwassermanagement Flächen entsiegelt und Bäume besser versorgt. Wie Besucher der Einrichtungen davon profitieren werden.

Millionenprojekt in Halle zum Regenwasser sorgt für Nachhaltigkeit im Stiftungsensemble

Halle (Saale)/MZ. - Nachdem das gesamte Ensemble der Franckeschen Stiftungen saniert ist, geht es nun doch noch einmal weiter mit großflächigen Bauarbeiten in dem historischen Areal. „In einem Pilotprojekt werden wir ein nachhaltiges Regenwassermanagement aufbauen“, sagt Marianne Schröter, Direktorin der Franckeschen Stiftungen.