Jedes Jahr findet die Interkulturelle Woche statt, diesmal fällt sie mitten in eine Zeit, da in Halle über Jugendgangs und kriminelle Ausländer debattiert wird. Was die Organisatoren dazu sagen.

Halle (Saale)/MZ - Mitten in die Debatte um gewalttätige Jugendgangs in Halle, die sich auch aus jungen Migranten zusammensetzen, und die Empörung über den Angriff auf Teilnehmer des Christopher Street Days am vergangenen Wochenende, wo die Polizei unter anderem gegen zwei Afghanen ermittelt, fällt nun die Interkulturelle Woche (IKW). Dazu laden die Stadt Halle und der Verband der Migrantenorganisationen in Halle (Vemo) ein. Ist das schlechtes Timing? Oder vielleicht sogar eine Chance?