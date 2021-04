Mieter in Halle ohne Heizung: Deshalb müssen Mieter ihr Weihnachtsfest wohl ohne Heizung feiern

Es war Freitag der 13., als Torsten Brumme im Keller ein merkwürdiger Geruch in die Nase stieg. Zunächst dachte er sich nichts dabei, doch dann wurde ihm klar: Das ist Gas. „Es roch irgendwie faulig, so wie Stadtgas eben“, erinnert er sich. Sofort rief er beim Havariedienst der Hausverwaltung an, der verwies ihn an die Feuerwehr. Kurze Zeit später fuhren fünf Einsatzwagen vor, und das gesamte Haus wurde evakuiert. Seitdem ist die Heizung in dem großen Mehrfamilienhaus aus: Acht Haushalte sitzen in der Kälte, sechs davon haben noch nicht einmal warmes Wasser und drei können ohne Gas nicht kochen.

Ursache Unbekannt: Weihnachtsfest ohne Heizung und warmes Wasser?

„Das ist natürlich der Hammer“, sagt Brumme. Er stellt sich jetzt auf ein Weihnachtsfest ohne ordentliche Heizung ein, denn offenbar gibt es zurzeit in ganz Halle keinen Handwerker, der das Gasleck stopfen kann. Zwar durften die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen, aber der Spuk ist noch nicht vorbei. Die Wohnungsgenossenschaft „Frohe Zukunft“, der das Haus in der Fischer-von-Erlach-Straße gehört, hat es bisher nicht geschafft, die genaue Ursache für den Gasgeruch ausfindig zu machen.



Der Anschluss im Keller ist inzwischen verplombt, aber noch immer registrieren die Techniker einen leichten Druckabfall. Das bestätigte Genossenschafts-Vorstand Frank Sydow auf MZ-Nachfrage. Akute Gefahr bestehe nicht, der Gasgeruch sei weg. Ob sich die Lage für die Hausbewohner in den nächsten Tagen verbessert, ist unwahrscheinlich.



Fachkräftemangel: Kein Handwerker für Reparatur zur Verfügung

Die genossenschaftseigene Handwerkerfirma hat laut Sydow mit hohem Krankenstand zu kämpfen und der einzige Handwerker, der zur Verfügung steht, ist nicht für Gas-Arbeiten zugelassen. Auf Anfragen an Firmen außerhalb von Halle habe er bislang nur Absagen bekommen, sagt Frank Sydow. Bis fast nach Berlin habe er sich umgehört - erfolglos. Grund dafür sei vor allem der Fachkräftemangel, sagt er. Zudem machen die meisten Handwerksfirmen bis Anfang Januar Betriebsferien.

Die Genossenschaft muss improvisieren. Seit Mittwoch stellt sie den Mietern mobile Elektroheizungen zur Verfügung. „Ich nehme das sportlich, aber dass es so lange dauert, nervt schon“, sagt Torsten Brumme, der seit etwa einem Jahr in dem Haus wohnt. Strom und (kaltes) Wasser fließen immerhin noch. Doch ohne vernünftige Heizung könnte es Weihnachten ungemütlich werden.

Mieter des Mietshauses in Halle bekommen 100 Prozent Mietminderung für kaputte Heizung

„Wir lassen unsere Mieter jetzt nicht im Regen stehen“, sagt Frank Sydow. Die Haushalte, die einen Gas-Herd besitzen, sollen mobile Elektro-Herdplatten bekommen, außerdem steht im Hausmeisterbüro eine Dusche mit warmem Wasser zur Verfügung. Doch dass die Situation so nicht bleiben kann, ist Sydow klar. „Keine Frage, wir müssen da etwas tun“, sagt er.

Das Gebäude in der Fischer-von-Erlach-Straße stammt aus den 1920er-Jahren. Wie viele Häuser aus dieser Zeit wurde es zu DDR-Zeiten nicht einheitlich renoviert. Deshalb verfügen manche Wohnungen in dem Haus noch heute über einen Gas-Herd und einen Wasserboiler, der mit Gas betrieben wird.

Immerhin eine gute Nachricht gibt es für die Mieter: Die Genossenschaft will vorerst darauf verzichten, eine Warmmiete von den betroffenen Haushalten zu verlangen. Es soll zu 100 Prozent Mietminderung geben. Wenn es dann draußen wieder wärmer wird und die Heizung bis dahin noch immer nicht repariert sein sollte, kann Torsten Brumme also in eine frohe Zukunft blicken. (mz)