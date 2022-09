Mieter im Südpark können aufatmen: Warmwasser wird nicht abgestellt

Erneut drohte zahlreichen Bewohnern in der südlichen Neustadt die Einstellung der Energieversorgung. Wie schon vor einigen Wochen, wurde eine offene Summe im letzten Moment gezahlt.

Halle (Saale)/MZ - Den Mietern im Südpark in Neustadt drohte am Donnerstag, 8. Septmber, ab 10 Uhr morgens die Einstellung der Energieversorgung. „Durch die Einstellung haben sie kein warmes Wasser/Heizung mehr“, stand auf den Schreiben, die der städtische Energieversorger EVH in der Offenbach- und der Telemannstraße, der Eduard-Künnecke- und der Mendelssohn-Bartholdy-Straße ausgehangen hatte. Doch soweit kommt es nun nicht. Eine Abschaltung wird es nicht geben.