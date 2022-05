Michal Sedláček und sein Ensemble bringen am Samstag „Peer Gynt“ zur Uraufführung im Opernhaus

Peer Gynt, der die Welt erobern will, in verschiedenen Lebensaltern.

Halle (Saale)/MZ - Für ihn geht jetzt ein lang gehegter Traum in Erfüllung: „Ich wollte diese Figur schon als Tänzer auf die Bühne bringen“, sagt Michal Sedláček. Nun zeichnet der Chef des halleschen Balletts als Choreograph und Regisseur des von ihm bearbeiteten dramatischen Textes „Peer Gynt“ von Henrik Ibsen verantwortlich. Neben Musik von Edvard Grieg wird es dabei auch eine zeitgenössische Komposition von Sidney Corbett zu hören geben. Am Samstag steht die Uraufführung an - ausverkauft wie üblich, wenn die Tanzsparte der Bühnen Halle ins Opernhaus der Stadt bittet.