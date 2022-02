Metallwerkstatt in Halle wurde für den neuen Besuchereingang am Naumburger Dom ausgezeichnet

Das Unternehmen hat auch in Halle viele Spuren hinterlassen.

Fachmännischer Blick: Bald soll in der Metallberkstatt von Jörg Otto die Kugel der Wettiner Nikolaikirche mitsamt der hier im Schraubstock steckenden Sonne restauriert werden.

Halle (Saale)/MZ - So ein Auftrag kommt nicht jeden Tag ins Haus. Für so einen Auftrag bewirbt man sich auch nicht. „Man wird angesprochen“, erzählt Jörg Otto. Der Metallbauer mit Sitz in Halles Delitzscher Straße zögerte nicht lange, als man ihn bat, sich für die Neugestaltung des Besuchereingangs des Naumburger Doms zu bewerben - nicht ahnend, dass sein Unternehmen dafür mit dem Deutschen Metallbaupreis geehrt werden würde.