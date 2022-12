Bluttat in Neustadt 33-Jähriger schwer verletzt: Polizei nimmt Frau nach Messerattacke in Halle fest

In den Morgenstunden lief am Ernst-Barlach-Ring in Halle ein Großeinsatz der Polizei. In einer Wohnung wurde ein schwerverletzter Mann gefunden. Jetzt gibt es neue Details.