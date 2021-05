Mentor für Erstis: Student aus Halle erhält Stipendium für Engagement

Halle (Saale) - Duc Viet Dao fühlt sich merklich wohl an seiner Hochschule. Er trägt das Logo der akademischen Bildungseinrichtung sogar auf seiner blauen Jacke. „Mentor“ steht in großen Lettern auf der Rückseite. Der Bachelorstudent im dritten Semester kümmert sich ehrenamtlich um die Neuimmatrikulierten. Das ist ein Grund, warum ihn die Hochschule nun mit einem Deutschlandstipendium belohnt hat. Diese werden traditionell an Studenten vergeben, die nicht nur herausragende akademische Leistungen zeigen, sondern auch soziales ...

Duc Viet Dao fühlt sich merklich wohl an seiner Hochschule. Er trägt das Logo der akademischen Bildungseinrichtung sogar auf seiner blauen Jacke. „Mentor“ steht in großen Lettern auf der Rückseite. Der Bachelorstudent im dritten Semester kümmert sich ehrenamtlich um die Neuimmatrikulierten. Das ist ein Grund, warum ihn die Hochschule nun mit einem Deutschlandstipendium belohnt hat. Diese werden traditionell an Studenten vergeben, die nicht nur herausragende akademische Leistungen zeigen, sondern auch soziales Engagement.

300 Euro Stipendium für Engagement als Mentor für Erstis

Er wolle die Studierenden ermutigen, „über den Tellerrand zu schauen“ und in Hochschulgremien oder bei externen Projekten Verantwortung zu übernehmen, erklärte Rektor Jörg Kirbs bei der Übergabe der mit monatlich 300 Euro dotierten Stipendien an die in diesem Jahr 27 Prämierten. Die Kosten dafür teilen sich Land und private Sponsoren.

In Daos Fall ist dies ein Kupferhersteller aus Mansfeld-Südharz. Allerdings habe es bisher noch keinen direkten Kontakt gegeben, bedauert der Stipendiat. Das Geld wolle er ansparen. Dao studiert Maschinenbau, Mechatronik und Physiktechnik, kurz MMP. Die Wahl sei am Ende eines Orientierungssemesters gefallen, berichtet der 21-Jährige. „Ich habe mich in der Schule schon für Mathe und Physik interessiert.“

„Ich schlafe gern aus“: Merseburg statt Heimatstadt Halle für Studium

Allerdings sei er nur ein sehr durchschnittlicher Schüler gewesen, habe sein Abitur mit 2,8 absolviert. Das habe ihn im Nachhinein gewurmt. „Deshalb habe ich das Studium als Neuanfang gesehen, mich reingekniet. Ich will verstehen, warum Dinge so sind.“ Dafür ließ er seine ursprüngliche Berufsperspektive Polizist fahren. „Ich hatte mich umgehört und gedacht: Lieber doch nicht.“ Stattdessen ging er nach Merseburg.



Und obgleich seine Heimatstadt Halle nur einen Katzensprung entfernt ist, gehört er zur Minderheit derer, die auf dem Campus leben. 20 Quadratmeter hat Dao in einem Wohnheim. Bad, Küchenecke, Schreibtisch, ein Bett, über dem ein riesiges Will-Smith-Poster prangt. „Ich will nicht pendeln, das ist mir zu stressig. Ich schlafe gern aus“, sagt der Student. Außerdem sei es besser für sein Studium, wenn er nah am Campus sei, regelmäßig Kommilitonen treffe.



Student aus Halle ist an weiterem Hochschulprojekt engagiert

So ist er auch ein greifbarerer Ansprechpartner für die Erstsemester in MMP, denen er im Herbst als Mentor hilft, an der Hochschule Fuß zu fassen, Kontakte zu knüpfen, sich im Studium zurecht zu finden. „Die können sich mit Fragen bei mir melden. Anfangs haben sie öfter angerufen, jetzt weniger.“ Dao ist jedoch noch in einem anderen Hochschulprojekt engagiert. Gemeinsam mit Kommilitonen aus dem Maschinenbau und der Wirtschaftslehre entwickelt er bei „Ecomotion“ ein effizientes Fahrzeug im verkleinerten Maßstab:



„Es geht darum, mit möglichst wenig Kraftstoff möglichst große Strecken zurückzulegen.“ Eigentlich ist dies ein Wettbewerb zwischen Hochschulteams. Doch der ist dieses Jahr ausgeblieben. Und so können – sofern Corona dies gerade zulässt – Dao und seine Mitstreiter weiter an ihrem Konzept pfeilen. „Die Diskussion ist gerade, ob wir bei einem Verbrenner bleiben oder auf Wasserstoff umsteigen.“ (mz)