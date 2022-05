Was ist die Powermahlzeit? Wissenschaftler der Uni Halle testen Mensa-Essen

Wie gesund ist unser Essen wirklich? Ein neues Bewertungssystem von Forschenden der Martin-Luther-Universität in Halle soll bis ins Detail erklären, welche Nährstoffe in Lebensmitteln stecken - und ob man sich damit etwas Gutes tut.

Halle/MZ - Den Namen sollte man sich merken, wenn man auf gesunde Ernährung Wert legt: „nutriRECIPE-Index“. So heißt das neue Bewertungssystem für Lebensmittel, das Forschende an der Uni Halle entwickelt haben. Einen Praxistest hat es auch schon hinter sich, mehr als 100 Mensa-Gerichte haben die Ernährungswissenschaftler in einer Studie vergliche. Das Ergebnis: Champingnonrührei mit Kartoffeln und Rotkrautsalat schneidet klar am besten ab. Doch generell darf es auch mal eine Currywurst sein, sagen die Forschenden - wenn man mit Salz und Fett insgesamt nicht übertreibt.