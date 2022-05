Meisterschüler aus Halle präsentieren Abschlussarbeiten

Erstmals in einer gemeinsamen Ausstellung: Die Meisterschüler der halleschen Kunsthochschule präsentieren im Volkspark ihre Abschlussarbeiten.

Halle (Saale)/MZ - Es ist, wie die Redensart weiß, noch kein Meister vom Himmel gefallen, gleich ob im Handwerk oder in der bildenden Kunst. Zum Meister kann man es aber hier wie dort bringen, wenn man Talent, Ausdauer und etwas Biss hat. In der Kunst führt dieser Weg an Halles Burg Giebichenstein für ausgewählte Absolventen zu einem Studium als Meisterschüler.