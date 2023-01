Hallesche Gastronomen stellen sich um - Wie funktioniert die neue Regelung zu den Mehrweggefäßen?

Seit diesem Jahr müssen Gastronomen ihre Speisen und Getränke auch in Mehrwegverpackungen anbieten. Welche Systeme die Hallenser entwickelt haben.

Halle (Saale)/MZ - Vor dem Tresen hat sich eine Schlange gebildet. Fast alle Plätze im Café „7 Gramm“ in der Barfüßerstraße sind bereits belegt. Doch etliche Gäste wollen ihren Cappuccino oder Espresso nur für unterwegs kaufen. Seit Anfang dieses Jahres haben sie die Wahl, ob sie das Heißgetränk in einem Papp- oder gegen Pfand in einem Mehrwegbecher mitnehmen möchten.